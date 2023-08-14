Nijer'de darbe sonrası devlet başkanı hakkında suçlamalar

Nijer'de darbenin ardından cunta yönetimi sözcüsü Amadou Abdramane, devlet başkanı Muhammed Bazum'u 'vatana ihanetten' yargılamak için yeterli kanıt olduğunu belirtti. Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) ise serbest bırakılma çağrısı yapmıştı.

Nijer'de cunta yönetimi sözcüsü Amadou Abdramane, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada Devlet Başkanı Muhammed Bazum'u 'vatana ihanetten' yargılamak için yeterli kanıtın bulunduğunu belirtti.

Nijer'de darbenin ardından yönetimin başına geçen cuntanın sözcüsü Abdramane, dün akşam devlet televizyonundan açıklamalarda bulundu. Abdramane, Devlet Başkanı Bazum ve kurmaylarını vatana ihanetten yargılamak için yeterli kanıta sahip olduklarını belirtti. Abdramane, suçlamaların, 'vatana ihanet ve Nijer'in iç ve dış güvenliğini baltalamak' olduğunu belirtti.

ECOWAS "SERBEST BIRAKIN" ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS), 11 Ağustos'ta Devlet Başkanı Bazum'un derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmuştu. Yapılan yazılı açıklamada, "ECOWAS, Başkan Bazum ve onunla birlikte yasadışı olarak gözaltında tutulan tüm aile ve hükümet üyelerinin derhal serbest bırakılması çağrısında bulunmaktadır. Tutukluluk halleri Nijer yasalarına ve ECOWAS'ın kuruluş ilkelerine aykırıdır" denilmişti.