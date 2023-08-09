Nijer Büyükelçisinin Oğlu Tutuklandı

Nijer'in Paris Büyükelçisi Aichatou Boulama Kane'nin oğlu, darbe yönetimi tarafından tutuklandı. Tutuklama sebebi ise yolsuzluk ve kamu fonlarını zimmete geçirme suçlamasıdır.

Nijer'deki darbe yönetimini tanımadığını duyuran Nijer'in Paris Büyükelçisi Aichatou Boulama Kane'nin oğlunun cunta tarafından tutuklandığı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Büyükelçi Kane'nin Nijer Posta Hizmetleri Genel Müdürü olan oğlu Idrissa Kane, yolsuzluk ve kamu fonlarını zimmete geçirme suçlamasıyla tutuklandı.

Tutuklamanın, Kane'nin annesinin darbe karşıtı açıklamalarıyla bağlantılı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP), 3 Ağustos'ta, Nijer'in Abuja, Paris, Lome ve Washington Büyükelçilerinin görevine son verildiğini duyurmuştu.

Bunun üzerine Paris Büyükelçisi Kane de cuntanın kararını tanımadığını açıklamış ve görevine devam edeceğini bildirmişti.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli cuntanın liderliğini üstlenmiş ve geçiş hükumetinin başına geçmişti.???????