Nicolas Sarkozy'nin yargılandığı skandallar

Yolsuzlukla yargılandığı "telekulak davasında" 3 yıl hapis cezası verilen eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, avukatları aracılığıyla temyize başvuracak olsa da ismi kendisine pahalıya mal olabilecek bir çok skandalla anılıyor.

Seçim kampanyasını yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almak ve "telekulak davası" olarak bilinen; Libya'dan yasa dışı maddi destek sağlamakla suçlanan Fransız merkez sağının figürlerinden Sarkozy'nin karıştığı skandallar, başında Demokles'in kılıcı gibi sallanıyor.

2012'deki seçim kampanyasını yasa dışı şekilde finanse etmekten 2021'de 1 yıl hapis cezası alan Sarkozy, kasım ayında aynı dava kapsamında yeniden hakim karşısına çıkacak.

Eski Fransa Cumhurbaşkanı, 2012'de kaybettiği cumhurbaşkanı seçiminin kampanya finansmanı sırasında, tanıtım ve halkla ilişkiler kampanyasını yürüten Bygmalion şirketinden sahte fatura almakla, ilgili şirket de Sarkozy'nin masraflarını gizlemek için sahte fatura düzenlemekle suçlanıyor.

Sarkozy 2 gün önce 3 yıl hapis cezası aldı

Ayrıca "2007'de cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası için de dönemin Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı gerekçesiyle hakkında 2013'de ön soruşturma başlatılan Sarkozy, 17 Mayıs'ta çıkarıldığı mahkemede 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Dava dosyasında Sarkozy'nin bu seçim kampanyası döneminde Paul Bismuth adına kayıtlı bir hattan avukatı Thierry Herzog ile gizli görüşmeler yaptığı belirtiliyor.

Dosyada ayrıca Sarkozy'nin Fransa'nın en zengin kadını, L'Oreal'in varisi Liliane Bettencourt'tan 150 bin avro bağış kabul ettiğine yönelik iddialar da yer alıyor.

Libya davası

Fransa'da 2007-2012 yıllarında cumhurbaşkanlığı yapan Sarkozy'nin "2007'de cumhurbaşkanı seçim kampanyasını yürütmek için o zamanki Libya lideri Muammer Kaddafi'den yasa dışı maddi destek aldığı ve kampanyayı bu destekle yürüttüğü" iddia ediliyor.

Devrik Libya lideri Kaddafi, 2011'de öldürülmeden kısa süre önce verdiği bir röportajda, "Sarkozy İçişleri Bakanı iken (2007) bana geldi ve para istedi. Ben de verdim, sayemde seçimi kazandı." ifadelerini kullanmıştı.

2019'da iş insanı Ziad Takieddine'nin de 2006 sonlarında Libya'dan Sarkozy'ye 5 milyon avro getirdiği öne sürülüyor.

İddialar üzerine 2013'te ön soruşturma açılmış, 5 yıl süren ön soruşturma sonrası Sarkozy, 21 Mart 2018'de Paris'te gözaltına alınmıştı.

Yaklaşık 30 saat süren gözaltı sürecinin ardından Sarkozy'nin hakkında "Seçim kampanyasına yasa dışı finansman sağlama, yolsuzluk yapma ve Libya kamu fonlarını gizleme" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Sarkozy'nin Ekim 2020'de yolsuzlukla mücadele yargıçlarına verdiği ifadenin ardından dosyasına "suç örgütü kurma" suçlaması da eklenmişti.