Maduro bugün New York'ta hakim karşısına çıkıyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, eşi Cilia Flores ile birlikte New York'ta hakim karşısına çıkacak. ABD Adalet Bakanlığı, Maduro ve diğer yetkililere yönelik suçlamaları içeren iddianamenin gizliliğini kaldırdı.

VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun bugün New York'ta hakim karşısına çıkacağı bildirildi.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in bugün TSİ ile 20.00'de hakim karşısına çıkacağı kaydedildi. ABD Adalet Bakanlığı tarafından Maduro, eşi Cilia Flores, oğlu Nicolas Maduro Guerra'nın yanı sıra İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, eski İçişleri Bakanı Ramon Rodriguez Chacín ve Tren de Aragua çetesinin lideri Hector Rusthenford Guerrero Flores hakkında suçlamalar içeren iddianame üzerindeki gizliliğin önceki gün kaldırıldığı belirtildi. İlk olarak 2020 yılında, ABD Başkanı Donald Trump'ın ilk döneminde duyurulan iddianamenin güncel halinde Maduro'ya dört ayrı suç yöneltildiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
