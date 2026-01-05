Maduro mahkemeye çıkarılmak üzere New York'ta

Venezuela'ya yönelik askeri operasyon sonrası New York'a elleri kelepçeli şekilde getirilen Nicolas Maduro mahkemeye çıkarılıyor.

Maduro'ya burada kendisine yönelik suçlamalar okunacak.

63 yaşındaki Maduro, ABD'de "uyuşturucu ve silah kaçakçılığı yapmakla" suçlanıyor.

Eşi Cilia Flores'in de Maduro ile birlikte mahkeme binasına getirildiği belirtiliyor.

ABD, 3 Ocak'ta Venezuela'daki askeri üs ve havalanlarını da vurduğu bir özel kuvvet operasyonuyla Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu ülkeden çıkardı.

Maduro'nun "bir narko-terör devleti" yönettiğini savunan ABD Başkanı Donald Trump, "Güvenli ve uygun bir geçişe kadar Venezuela'yı biz yöneteceğiz" dedi.

Trump, Amerikalı büyük şirketlerin Venezuela'ya gireceğini, petrol altyapısını onaracağını ve "ülke için para kazanmaya başlayacağını" iddia etmişti.

Çin ve İran'dan çağrı: 'Serbest bırakın'

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Venezuela gündemiyle acil toplanması beklenirken, Çin ve İran Maduro'nun derhal serbest bırakılması çağrısı yaptı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin eylemlerinin "uluslararası hukukun ve uluslararası ilişkileri yöneten temel normların açık bir ihlâli" olduğunu ve Venezuela'daki güvenlik durumunun yakından izlendiğini açıkladı.

Ayrıca Washington'ı "Venezuela hükümetini yıkma çabalarına son vermeye ve sorunları diyalog ve müzakere yoluyla çözmeye" çağırdı.

Venezuela'nın yakın müttefiki olan İran, Maduro ve eşi Flores'in "kaçırıldığını" savundu.

Fransız haber ajansı AFP'ye göre İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Gurur duyulacak bir şey değil; bu yasadışı bir eylem" dedi.

Bekayi, "Venezuela halkının da vurguladığı gibi, devlet başkanları serbest bırakılmalı" ifadelerini kullandı.

Geçici başkan yemin ederek göreve başlayacak

Maduro'nun yerine ülkenin başına geçecek Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'in de 5 Ocak'ta yemin ederek göreve başlaması bekleniyor.

Venezuela Yüksek Mahkemesi Delcy Rodríguez'i geçici devlet başkanı olarak atamıştı.

Trump, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Rodriguez ile iletişim halinde olduğunu ve Venezuela'nın geçici devlet başkanın Amerikan hükümetiyle işbirliği yapacağını iddia etmişti.

Donald Trump, The Atlantic gazetesine yaptığı açıklamada da, "Eğer doğruyu yapmazsa sonu Maduro gibi olur, belki Maduro'dan bile daha ağır bedel öder" dedi.

Ancak Rodríguez televizyondan yayınlanan konuşmasında Trump ile işbirliği yapacağına dair bir imada bulunmadı.

Rodríguez, Maduro'nun Venezuela'nın meşru lideri olduğunu savundu.

56 yaşındaki avukat ve siyasetçi Rodriguez, ülkenin bir önceki lideri Hugo Chavez iktidarında da önemli görevlere getirilmiş bir isimdi.