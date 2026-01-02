Haberler

New York Belediye Başkanı Mamdani, halka açık törende yemin etti

Güncelleme:
New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, Kur'an-ı Kerim üzerine el basarak ikinci defa yemin ederek görevi resmen devraldı. Törende, şehrin kapsamlı ve cesur bir şekilde yönetileceğini ifade etti.

NEW York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, halka açık alanda düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim üzerine el basarak ikinci defa yemin etti.

New York'un Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani, belediye binasının merdivenlerinde düzenlenen ve yoğun katılıma sahne olan törende, ikinci defa yemin ederek görevi resmen devraldı. Mamdani yeminini, eşi Rama Duwaji'nin elinde tuttuğu Kur'an-ı Kerim'e el basarak gerçekleştirdi.

Törene katılarak destek veren herkese ve özellikle New York halkına minnettarlığını dile getiren Mamdani, "Bugünden itibaren bu şehri, kapsamlı ve cesur şekilde yöneteceğiz. Her zaman başarılı olamayabiliriz ancak deneme cesaretinden yoksun olmakla asla suçlanmayacağız" ifadelerini kullandı.

Hem özel hem de kamuya açık yemin törenlerini tamamlayan 34 yaşındaki Mamdani, New York'un ilk Müslüman Belediye Başkanı sıfatıyla görevine resmen başladı.

