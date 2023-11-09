New York Times, Gazze'deki Sosyal Medya Gazetecilerini Anlattı

ABD merkezli New York Times gazetesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bölgede yaşananları Instagram başta olmak üzere sosyal medya hesaplarından aktaran, aralarında AA muhabiri Hind Khoudary'nin de bulunduğu isimleri anlatan özel haber hazırladı.

ABD merkezli New York Times gazetesi, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında bölgede yaşananları Instagram başta olmak üzere sosyal medya hesaplarından aktaran, aralarında AA muhabiri Hind Khoudary'nin de bulunduğu isimleri anlatan özel haber hazırladı.

İsrail ve Mısır'ın birçok gazetecinin Gazze'ye girmesini engellediğine işaret edilen haberde, Gazzelilerin yaşananları birinci ağızdan, sosyal medya hesaplarında paylaştığı belirtildi.

Gazetecileri Koruma Komitesi verilerine göre, bugüne kadar Gazze'de 33 Filistinli medya çalışanının yaşamını yitirdiği kaydedilerek, "Buna rağmen, Gazze'deki Filistinliler gaddar savaşı belgeleyerek, tüm dünyadan milyonlarca takipçiyi çekiyor." ifadesi kullanıldı.

Haberde, AA muhabiri Hind Khoudary'nin ve diğer 2 Filistinlinin yaptığı yayınlar anlatıldı.

Motaz Azaiza

Haberde ilk olarak Birleşmiş Milletler (BM) için videolar hazırlayan 24 yaşındaki Motaz Azaiza'nın hikayesine yer verilirken, Azaiza'nın bombardımanın başladığı ilk anlarda kamerasını alarak olayları kayık altına almaya başladığı aktarıldı.

İngilizce tercümanlık mezunu Azaiza'nın Instagram hesabını Gazze'nin güzellikleri için açtığına işaret edilen haberde, " Gazze'deki savaş, onu sosyal medya çağında bir savaş muhabirine çevirdi." ifadesi kullanıldı.

Haberde, sosyla medya hesabında 13 milyon takipçisi bulunan Azaiza'nın Gazze'ye yönelik saldırılarda birçok yakın arkadaşı ve akrabasını kaybettiği belirtildi.

AA muhabiri Khoudary'nin yaşadıkları aktarıldı

Haberde, 28 yaşındaki AA muhabiri Khoudary'nin ailesinin Gazze'nin kuzeyini terk ettiği, ardından evlerinin bombalandığı ancak Khoudary'nin Gazze'de kalmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Khoudary'nin haberden habere koşarken yeterince kıyafeti bile bulunmadığı vurgulanan haberde, "Khaudary, akıcı bir şekilde İngilizce konuşuyor. Aynı zamanda saldırı alanlarındaki birkaç kadın muhabirden birisi ve sonu gelmeyen yıkımı anlatıyor." ifadesi yer aldı.

Hind Khoudary ise New York Times'a verdiği demeçte, " Gazze'de ön ya da arka cephe yok. Her yer ön cephe." değerlendirmesinde bulundu.

Haberde Khoudary'nin şu anda eşi, annesi, 3 kardeşi ve 3 yaşındaki yeğeninden uzak kaldığına işaret edilerek, "Ancak Khoudary, takipçilerini bilgilendirmeye devam etmeye kararlı." ifadesi kullanıldı.

Khoudary, "Fiziksel olarak çok iyiyim ama psikolojik olarak değilim." dedi.

Ayrıca haberde, İsrail saldırılarında 4 çocuğu, 4 kardeşi ve 3 yeğenini kaybeden AA kameramanı Muhammed Alaloul'dan da bahsedildi.

Çin haber kanalı çalışanının hikayesine de yer verildi

New York Times'ın haberinde yer alan bir diğer isim de Çin haber kanalı CGTN Muhabiri Noor Harazeen oldu.

Harazeen, anne olarak önceliğinin güvenlik olduğunu belirterek, "Bu savaşın en kötü yanı onurunuzu yitiriyorsunuz. Çocuklarımı öptüm ve ne olacağını bilmeden onları arabanın içine battaniyelerin ve yastıkların altına sakladım." dedi.

Genç annenin hem CGTN'ye yayın hem de Instagram'dan paylaşımlar yaptığına işaret edilen haberde, "İkinci bir Nekbe" korkusuyla ailesinin Gazze'den ayrılmayı reddettiği aktarıldı.

Harazeen'in bugünlerde 20 kişiyle aynı yerde yaşadığı ve duş almak için bir kahve dükkanını kullandığı kaydedilen haberde, "Ancak günün büyük kısmında yaralıları anlatmak için hastanede oluyor." ifadesine yer verildi.

Harazeen, Instagram paylaşımlarını İngilizce yapmasının nedenine ilişkin ise "Araplar neler olduğunu zaten biliyor. İngilizce konuşmak için bir sorumluluk hissettim." dedi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'den bu yana 35'i Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda olmak üzere 352'si asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarında 4 bin 324'ü çocuk, 2 bin 823'ü kadın olmak üzere 10 bin 569 Filistinli öldürüldü, en az 26 bin 475 kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs'te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 173 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.