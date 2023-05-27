New York'ta saldırıya uğrayan Emine Yılmaz Özsoy için 200 bin dolar bağış toplandı
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ABD'nin New York kentindeki metroda geçen hafta saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan Emine Yılmaz Özsoy için başlatılan bağış kampanyasında, 200 bin dolardan fazla bağış toplandı.
ABD'nin New York kentindeki metroda geçen hafta saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan Emine Yılmaz Özsoy için başlatılan bağış kampanyasında, 200 bin dolardan fazla bağış toplandı.
Türkiye'den ABD'nin New York kentine göç ederek burada çalışmaya başlayan 35 yaşındaki Emine Yılmaz Özsoy, metroda tren yaklaşırken Kamal Samrade adındaki bir kişi tarafından raylara itilmiş, ağır yaralanan Emine hastanede tedavi altına alınmıştı. Yakınları, felç kalma riski olan ve uzun süre çalışmayacak olan Emine için 'gofundme' web sitesinden bir bağış kampanyası başlattı.Bağış kampanyasında Emine için "Doktorlar başlangıçta bize, boynunun altındaki hareketi iyileştirme şansının çok düşük olduğunu bildirdi. Sadece bir gün içinde, kollarını hareket ettirerek bu tahmine meydan okudu. Bu çok büyük bir adım ama iyileşme yolu uzun ve zorlu olacak. O bir savaşçı ve şimdiden iyileşmek için savaşıyor. İyileşecek ama herkesin yardımına ihtiyacı var. Tıbbi masrafları şimdiden altı rakamlı sayılara ulaştı ve herhangi bir bağış, açık yürekle minnetle kabul edilecektir" denildi.Marmara Üniversitesi'nden 2015 yılında mezun olan illüstratör Emine, birçok ünlü marka için başarılı illüstrasyonlara imza attı. Emine için 5 gün içinde bugün itibariyle 212 bin 804 dolar toplandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya