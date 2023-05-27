New York'ta saldırıya uğrayan Emine Yılmaz Özsoy için 200 bin dolar bağış toplandı

ABD'nin New York kentindeki metroda geçen hafta saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan Emine Yılmaz Özsoy için başlatılan bağış kampanyasında, 200 bin dolardan fazla bağış toplandı.

ABD'nin New York kentindeki metroda geçen hafta saldırıya uğrayan ve ağır yaralanan Emine Yılmaz Özsoy için başlatılan bağış kampanyasında, 200 bin dolardan fazla bağış toplandı.

Türkiye'den ABD'nin New York kentine göç ederek burada çalışmaya başlayan 35 yaşındaki Emine Yılmaz Özsoy, metroda tren yaklaşırken Kamal Samrade adındaki bir kişi tarafından raylara itilmiş, ağır yaralanan Emine hastanede tedavi altına alınmıştı. Yakınları, felç kalma riski olan ve uzun süre çalışmayacak olan Emine için 'gofundme' web sitesinden bir bağış kampanyası başlattı.