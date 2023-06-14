New York'ta metro istasyonlarına mavi ışıklar yerleştirildi

ABD'nin New York kentindeki metro istasyonlarına, artan intihar girişimlerini azaltmak için 'mavi ışıklar' yerleştirildi. MTA yetkilileri, bu yıl tespit edilen 26 istasyona mavi ışık takılacağı, bununla yoğun kullanılan istasyonlara daha fazla kamera kurulacağı ve görevlilerin devriyelerinin sıkılaştırılacağı bilgisini paylaştı.

NEW ABD'nin New York kentindeki metro istasyonlarına, artan intihar girişimlerini azaltmak için "mavi ışıklar" yerleştirildi.

Büyükşehir Ulaşım İdaresince (MTA) yapılan açıklamada, "Araştırmalar, mavi aydınlatmanın sakinleştirici bir dürtme etkisi sağladığını ve bireylerin zıplayarak veya başka şekilde raylara girerek intihar etme girişimini azaltabileceğini öne sürdü." ifadelerine yer verildi.

MTA yetkilileri, bu yıl tespit edilen 26 istasyona mavi ışık takılacağı, bununla yoğun kullanılan istasyonlara daha fazla kamera kurulacağı ve görevlilerin devriyelerinin sıkılaştırılacağı bilgisini paylaştı.

MTA istatistiklerine göre, 2021'in ilk 4 ayında metro istasyonlarında 27 intihar girişimi yaşanırken, bu rakam bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 50 artış gösterdi.

New York eyaletinde, intihar vakalarıyla mücadele için intihar krizine girenlerin arayıp psikolojik destek alması için 988 numaralı "Kriz Yaşam Hattı" 24 saat ulaşıma açık tutuluyor.

"Mavi ışığın" etkisi üzerine Japonya'da 2000-2010 döneminde 71 tren istasyonunda yapılan araştırmada, intihar sayısının yüzde 84 oranında düştüğü sonucuna varılmıştı.