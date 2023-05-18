New York'ta Limuzin Kazası Davası Sonuçlandı

New York'ta bir limuzin firmasının eski servis müdürü, 2018 yılında 20 kişinin öldüğü kaza nedeniyle taksirle adam öldürmekten suçlu bulundu. Nauman Hussain 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'nin New York eyaletinde bir limuzin firmasının eski servis müdürü, 2018 yılında 20 kişinin öldüğü kaza nedeniyle taksirle adam öldürmekten suçlu bulundu.

BBC'nin haberine göre, Prestige Limousine'in 33 yaşındaki eski servis müdürü Nauman Hussain, 2018'de 20 kişinin öldüğü kazada taksirle adam öldürme suçundan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Davaya bakan savcılar, Hussain'in 2001 model Ford Excursion marka aracın üzerinde rutin denetimleri yapmadığını iddia ederken, savunma avukatları ise kazadan teknisyenleri sorumlu tuttu.

Savunma avukatı Lee Kindlon, cezası 31 Mayıs'ta başlayacak olan müvekkilinin karardan memnun olmadığını belirtti.

ABD'de 2009'dan sonraki en ölümcül trafik kazası

6 Ekim 2018 tarihinde New York'un Schoharie kasabasında meydana gelen kaza, 2009'dan bu yana ABD'de yaşanan en ölümcül trafik kazası olarak kayıtlara geçti.

Kazada bir doğum günü partisine giden 17 kişi, sürücü ve 2 görgü tanığı hayatını kaybetmişti.

Görgü tanıkları, limuzinin kavşaktan geçip başka bir araca çarptıktan sonra, bir dükkanın otoparkındaki insanların arasına daldığını aktarmıştı.

Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu tarafından 2020 yılında hazırlanan raporda, aracın frenlerinin tutmadığı ve yokuş aşağı saatte 160 kilometre hıza ulaştığı kaydedilmişti.