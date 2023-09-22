New York'ta Kreşte Uyuşturucu Operasyonu

ABD'nin New York kentinde uyuşturucudan ölen 1.5 yaşındaki Nicholas Dominici'nin gittiği kreşte, yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

ABD'nin New York eyaleti Bronx bölgesindeki bir kreşte, 15 Eylül 2023 tarihinde 1.5 yaşındaki Nicholas Dominici aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili soruşturma yürüten yetkililer, kreşte gizlenmiş yüksek miktarda uyuşturucu ele geçirildiğini duyurdu. New York Belediye Başkanı Eric Adams 19 Eylül'de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 8 aylık ve 2 yaşındaki iki çocuğun daha uyuşturucudan etkilendiğini ve tedavilerinin sürdüğünü belirtti.

BELEDİYE BAŞKANI: UFAK BİR MİKTARI BİLE YETİŞKİN BİRİNİ ÖLDÜREBİLİR

New York Belediye Başkanı Adams, ele geçirilen uyuşturucuların ufak bir miktarının bile bir yetişkini öldürebilecek seviyede olduğunu vurguladı. New York Dedektif Şefi Josseph Kenny ise kreş sahibi ve kiracının gözaltına alındığını belirtti. Polis, kreşte yaptıkları aramada uyuşturucunun oyun alanının zemininin altında gizlenmiş bir bölmede ele geçirdiklerini vurguladı.