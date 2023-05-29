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New York'ta Filistinli esnaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını felafel dağıtarak kutladı

New York'ta Filistinli esnaf, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını felafel dağıtarak kutladı

Dünya Haberleri

ABD'nin New York kentinde, Filistinli bir esnaf ve çalışanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısını, Türk bayraklı tişörtleriyle geleneksel lezzetleri 'felafel' dağıtarak kutladı.

NEW ABD'nin New York kentinde, Filistinli bir esnaf ve çalışanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turundaki başarısını, Türk bayraklı tişörtleriyle geleneksel lezzetleri "felafel" dağıtarak kutladı.

New York'un Brooklyn bölgesinde Filistin yemekleri yapan "El-Aksa Fırın ve Restoranı"nın sahibi ve çalışanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısını kutlamak için ay yıldızlı tişörtleriyle komşu esnaf ve yoldan geçenlere "felafel" dağıttı.

Brooklyn sokaklarında Erdoğan için bestelenen "Dombra" isimli şarkıyı çalan esnaf, "New York şehrinden kutluyoruz seni Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan" diyerek Erdoğan'ı tebrik etti.

Kaynak: AA / Dünya

Amerika Birleşik Devletleri Recep Tayyip Erdoğan New York Dünya Haberler

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