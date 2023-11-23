New York'ta Filistin'e Destek Gösterisi
ABD'nin New York kentinde, Filistin destekçileri, geleneksel Şükran Günü kortejinin yürüyüş yoluna girerek Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Göstericiler, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.
NEW ABD'nin New York kentinde, Filistin destekçileri, geleneksel Şükran Günü kortejinin yürüyüş yoluna girerek Filistin'e destek gösterisi düzenledi.
New York'ta, Filistin'e destek veren göstericiler, kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan Şükran Günü dolayısıyla Macy's mağazalar zinciri tarafından organize edilen geleneksel yürüyüşün yoluna girdi.
Göstericiler, İsrail'in saldırılarında sivillerin ölümünü simgelemek amacıyla kırmızı boyaları üzerlerine dökerek İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.
Gösteriye müdahale eden polis ve göstericiler arasında yaşanan arbedenin ardından, göstericiler gözaltına alındı.
Polisin göstericileri gözaltına aldığı anlar, AA kameralarına yansıdı. Görüntüde, gözaltına alınanlardan 2 kişinin, polis tarafından götürülürken sloganlar atmaya devam ettiği görüldü.