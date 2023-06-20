New York'ta Elektrikli Bisiklet Dükkanında Çıkan Yangın 4 Kişinin Ölümüne Yol Açtı

ABD'nin New York şehrindeki bir elektrikli bisiklet dükkanında günün ilk saatlerinde çıkan yangının üst katlara sıçraması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi. Yangın nedeniyle 2 erkek ve 2 kadının öldüğünü aktaran yetkililer, hastaneye kaldırılan 2 kadının da durumunun kritik olduğu bilgisini paylaştı. Yangına müdahale eden bir itfaiyecinin de hafif şekilde yaralandığı aktarılırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.