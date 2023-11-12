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New York'ta çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin New York kentinin Brooklyn bölgesindeki 3 katlı binada çıkan yangında, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat sonra kontrol altına aldığı yangında, 14 kişi de yaralandı. Yetkililer, yangının sebebini araştırıyor.