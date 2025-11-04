Haberler

New York'ta Belediye Başkanlığı Seçimi İçin Oy Kullanma Süreci Başladı

Güncelleme:
New York eyaletinde seçmenler, yeni belediye başkanını belirlemek üzere oy kullanmaya başladı. Yaklaşık 5,1 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu şehirde, Demokrat adayı Zohran Mamdani, bağımsız aday Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa seçimde yarışıyor.

ABD'nin New York eyaletinde seçmenler, yeni belediye başkanını belirlemek için bugün oy kullanacak.

New York Seçim Kurulu verilerine göre, şubat ayı itibarıyla yaklaşık 5,1 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu şehirde, oy kullanma işlemleri yerel saatle 06.00'da başlayacak ve saat 21.00'e kadar devam edecek.

Seçimlerde, ön seçimi birinci sırada tamamlayarak Demokratların adayı olan Zohran Mamdani, en çok ikinci oyu alan bağımsız aday eski New York Valisi Andrew Cuomo ve Cumhuriyetçi aday Curtis Sliwa yarışıyor.

