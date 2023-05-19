New York metrosunda öldürülen Jordan Neely için cenaze töreni düzenlendi

Eski bir ABD askeri tarafından boğularak öldürülen Jordan Neely için düzenlenen cenaze töreninde yüzlerce kişi yas tuttu. Siyahi liderlerin de katıldığı törende, Daniel Penny'nin serbest bırakılması ve dava masrafları için toplanan para sert bir şekilde eleştirildi.

NEW New York metrosunda eski bir ABD askeri tarafından boğularak öldürülen Jordan Neely için düzenlenen cenaze töreninde yüzlerce kişi yas tuttu.

Harlem'deki Mounth Neboh Baptist Kilisesi'nde düzenlenen cenaze töreninde, Jordan'ın aile yakınlarıyla birlikte, bazı siyahi liderler ve bölge sakinleriyle kalabalık bir basın grubu yer aldı.

Töreni yöneten Rahip Dr. Johnnie Green, Jordan'ın ölüm şeklinin herkesi üzdüğünü belirtti.

Din adamı ve insan hakları savunucusu Al Sharpton, siyahi adamı boğarak ölümüne sebep olan eski asker Daniel Penny'nin serbest bırakılmasını ve dava masrafları için 2 milyon dolardan fazla para toplanmasını sert bir dille eleştirdi.

Al Sharpton, "Jordan'ın hayatını kutlamamalıyız ama nasıl öldüğünü de unutmamalıyız. Doğal sebeplerden dolayı burada değiliz." dedi.

"Akıl sağlığı sorunu olan, yardıma ihtiyacı olan insanları kriminalize etmeye devam ediyoruz. İnsanların istismara değil, yardıma ihtiyacı var." diyen Sharpton'un konuşması sık sık alkışlarla kesilirken, kilisedekiler "adalet yoksa barış da yok" şeklinde uzun süre slogan attı.

Yapılan dualar ve söylenen ilahiler sonrası Jordan Neely'nin cenazesi defnedilmek üzere kiliseden uğurlandı.

Olay

Akıl sağlığı sorunları olan 30 yaşındaki evsiz Jordan Neely, 1 Mayıs'ta bir metro istasyonunda yolculara karşı agresif hareketler sergilemişti. Neely, eski Amerikan deniz piyadesi Daniel Penny tarafından boğazı sıkılarak kontrol altına alınmaya çalışılırken hayatını kaybetmişti.

Önce gözaltına alınan 24 yaşındaki genç asker daha sonra serbest bırakılmıştı. Avukatı Thomas Kenniff, Penny'nin olay anında kendisini ve diğer yolcuları korumaya çalıştığını savunmuştu.

Görgü tanıkları Neely'nin yolculara bağırdığını ancak saldırmadığını beyan etmişti.

Evsiz adamın ölümü günlerdir tepkilere ve protestolara neden olmuş, New York Belediye Başkanı Eric Adams, Neely'nin ölümünü bir "trajedi" olarak nitelendirmişti.

Askeri kayıtlar, siyahi Neely'nin ölümüne sebep olan Penny'nin ABD Deniz Kuvvetlerinde dört yıl askerlik yaptığını ve çavuş rütbesiyle Haziran 2021'de terhis edildiğini gösteriyor.