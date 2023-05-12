New York Belediye Meclisi, Aşırı Kilo Nedeniyle Ayrımcılığı Yasaklayan Yasa Tasarısını Kabul Etti

New York Belediye Meclisi, boy ve kiloya dayalı ayrımcılığı yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Tasarı, Belediye Başkanı tarafından onaylanması halinde istihdamda, barınmada ve kamuya açık konaklama ve restoranlarda bir kişinin boyuna ve kilosuna dayalı ayrımcılık yasak olacak.

ABD'nin New York kenti Belediye Meclisi, dün oylama yaparak aşırı kiloya dayalı ayrımcılığı yasaklayan yasa tasarısını kabul etti. Tasarının, Belediye Başkanı tarafından onaylaması halinde istihdamda, barınmada ve kamuya açık konaklama ve restoranlarda bir kişinin boyuna ve kilosuna dayalı ayrımcılık yasak olacak.

New York Belediye Meclisi konuyla ilgili yaptığı basın açıklamasında "Meclis istihdamda, barınmada ve kamuya açık konaklama yerlerinde bir kişinin boyuna ve kilosuna dayalı ayrımcılığı yasaklayan tasarıyı oylayarak kabul etti" denildi. Tasarı oylanmadan önce yapılan halka açık görüşmelerde söz alan kişiler restoranlarda ve tiyatrolarda oturmakta güçlük çektiklerini, ev sahipleri tarafından geri çevrildiklerini ve kariyerlerinde ilerleyemediklerini vurguladı. Tasarının bu ay içinde New York Belediye Başkanı tarafından imzalanmasının ardından yürürlüğe gireceği ifade edildi.