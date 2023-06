New York Belediye Başkanı Eric Adams, düzensiz göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için dini kuruluşlarla ortaklık kurdu

New York Belediye Başkanı Eric Adams, ABD'nin güney sınırından gelen on binlerce düzensiz göçmenin ihtiyaçlarını karşılamak için her tür inanç grubunun yer aldığı kuruluşlarla ortaklık kurduğunu belirtti. Adams, basın açıklamasında, New York'ta sayıları 72 bini bulan düzensiz göçmenin barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için, 'her çeşit inanca sahip 50 dini kuruluşun 1000 civarında kişinin sorumluluğunu üstleneceği bir organizasyon'un kurulduğunu duyurdu.