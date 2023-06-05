New York Belediye Başkanı Eric Adams, düzensiz göçmenlerin ihtiyaçlarını karşılamak için dini kuruluşlarla ortaklık kurdu

New York Belediye Başkanı Eric Adams, ABD'nin güney sınırından gelen on binlerce düzensiz göçmenin ihtiyaçlarını karşılamak için her tür inanç grubunun yer aldığı kuruluşlarla ortaklık kurduğunu belirtti. Adams, basın açıklamasında, New York'ta sayıları 72 bini bulan düzensiz göçmenin barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için, 'her çeşit inanca sahip 50 dini kuruluşun 1000 civarında kişinin sorumluluğunu üstleneceği bir organizasyon'un kurulduğunu duyurdu.

NEW New York Belediye Başkanı Eric Adams, ABD'nin güney sınırından gelen on binlerce düzensiz göçmenin ihtiyaçlarını karşılamak için her tür inanç grubunun yer aldığı kuruluşlarla ortaklık kurduğunu belirtti.

Adams, basın açıklamasında, New York'ta sayıları 72 bini bulan düzensiz göçmenin barınma ve temel ihtiyaçlarını karşılamak için, "her çeşit inanca sahip 50 dini kuruluşun 1000 civarında kişinin sorumluluğunu üstleneceği bir organizasyon"un kurulduğunu duyurdu.

"Camiler, sinagoglar, Sih tapınakları göçmenlere bedava yemek veriyorlar, gıda tedariki açısından hayati bir rol oynadılar." diyen Adams, New York'ta dinler arası hizmetler ile yeni bir ortaklığı duyurmaktan "gurur duyduğunu" dile getirdi.

Belediye Başkanı, "Gelişmeye devam eden bir krizle karşı karşıyayız. Diğer belediyelere baktığınızda, insanların sokaklarda, hava alanlarında uyuduklarını göreceksiniz." dedi.

Kendisiyle birlikte basın açıklamasına katılan dini liderlere teşekkür eden Adams, söz konusu ortaklığın, New York'taki barınma sistemi üzerinde oluşan baskının azalması ve düzensiz göçmenlerin yerel topluluklarla entegre edilmesi açısından "iki taraflı bir kazanç fırsatı" sunduğunu ifade etti.

"Düzensiz göçmenlere çalışma hakkı verelim"

Düzensiz göçmenlerin geçici çalışma iznine sahip olması ve kendi başına ayakta durabilmesinin gereğine vurgu yapan New York Belediye Başkanı Eric Adams, "Sığınmacılara ve düzensiz göçmenlere çalışma hakkı verelim ve kendi geçimini sağlamak isteyenlerin önüne siyasetin çıkmasına izin vermeyelim." diye konuştu.

Adams, New York düzensiz göçmenler için bugüne kadar kendi bütçesinden 1,2 milyar dolar harcarken, Federal Acil Durum Yönetim Ajansının (FEMA) 40 milyon dolarla sınırlı kalan yardımını eleştirdi ve ulusal liderlere çağrıda bulundu.

Sayıları 72 bini aşan düzensiz göçmen için 160'tan fazla geçici barınma yeri sağladıklarını belirten Belediye Başkanı, bu konaklama yerlerinde sağlık hizmeti verdiklerini ancak eğitim konusunda ulusal liderlerin desteğinin gerekliliğini vurguladı.

Düzensiz göçmen krizinin altından kalkmak için "gerçek bir göçmenlik reformu" yapılması gerektiğini dile getiren Adams, Cumhuriyetçi Parti'ye bu konuda engel çıkarmayı bırakması çağrısında bulundu.