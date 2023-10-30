Nevşehir'de Kaçak Kazı Yapan 7 Şüpheli Gözaltına Alındı
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Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kazıda kullandığı malzemeler ile topraktan çıkardıkları değerlendirilen çanak parçalarına el konuldu.
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde kaçak kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Alemli köyü yakınlarındaki Kale mevkisinde devriye görevi sırasında, define amaçlı araziyi kazan 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı.
Şüphelilerin kazıda kullandığı malzemeler ile topraktan çıkardıkları değerlendirilen çanak parçalarına el konuldu.
Gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında, "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Dünya