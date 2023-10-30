Nevşehir'de Kaçak Kazı Yapan 7 Kişi Suçüstü Yakalandı
Dünya Haberleri
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gülşehir ilçesine bağlı Alemli köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbarını değerlendirerek, kaçak kazı yapan 7 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.
Nevşehir'de kaçak kazı yapan 7 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Gülşehir ilçesine bağlı Alemli köyü sınırları içinde bulunan Kala mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı aldı. İhbarı değerlendiren jandarma ekipleri yaptıkları çalışmada kaçak kazı yapan 7 şüpheliyi kazı yapımında kullanılan malzemeler ile birlikte suçüstü yakaladı.
Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı. - NEVŞEHİR