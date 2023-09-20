Nevşehir'de 26 Parça Tarihi Eser Ele Geçirildi

Nevşehir'de polis ekipleri bir ikamette yaptıkları aramada 26 parça tarihi eser ele geçirdi. Aramada bulunan eserler arasında küp, küpçük, küpe, küpe ucu ve ayna yer alıyor.

Nevşehir'de polis ekipleri bir ikamette yaptıkları aramada 26 parça tarihi eser ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre Nevşehir Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğü şüpheli 1 şahsın ikametinde adli arama yaptı. Yapılan aramada aralarında küp, küpçük, küpe, küpe ucu ve ayna bulunan toplamda 26 parça tarihi eser ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahı hakkında adi işlem başlatıldı. - NEVŞEHİR