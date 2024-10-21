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Netanyahu, Trump ile Görüştü: Ulusal Çıkarlar Öncelikli

Netanyahu, Trump ile Görüştü: Ulusal Çıkarlar Öncelikli
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, eski ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Netanyahu, ABD yönetiminin konularını dikkate alacağını ancak kararlarını ulusal çıkarlarına göre vereceğini belirtti.

İSRAİL Başkanlık Ofisi, İsrail Başbakanı Netayahu'nun eski ABD Başkanı Trump ile görüştüğünü duyurdu.

İsrail Başkanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netayahu, eski ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Açıklamada, Netanyahu'nun Trump'a, İsrail olarak ABD yönetiminin gündeme getirdiği konuları dikkate aldığını fakat kararını ulusal çıkarlarına göre vereceğini ilettiği aktarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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