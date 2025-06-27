Netanyahu, Trump ile Beyaz Saray'da Görüşmek İstiyor

Netanyahu, Trump ile Beyaz Saray'da Görüşmek İstiyor
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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da buluşma talebini doğruladı. Leavitt, Trump'ın Orta Doğu'daki çatışmalara yeniden girilmesini istemediğini belirtti.

BEYAZ Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ı Beyaz Saray'da ziyaret etmek istediğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, günlük basın toplantısında Orta Doğu'daki gelişmelerle ilgili soruları yanıtladı. İsrail'in ABD'yi sürekli bir savaşa çekmek istediği iddialarına ilişkin Leavitt, "Başkan Trump, ABD'nin bu çatışmalara yeniden sürüklenmesini istemiyor" dedi. Trump'ın gerektiğinde güç kullanmaktan çekinmediğini kaydeden Leavitt, "Ancak ABD'yi öncelikli tutabileceğini ve aynı zamanda barışı sağlayabileceğini zaten gösterdi. Bunlar birbirine zıt hedefler değil. Başkan Trump, küresel barış istiyor ve herkes için sürpriz bir ateşkesi başardı" diye konuştu.

İran'ın nükleer tesislerine yönelik ABD saldırısının başarısı konusundaki tartışmalara değinen Leavitt, "Eldeki tüm istihbarat verilerine baktığımızda, İran nükleer tesislerine yapılan saldırıların kesinlikle başarılı olduğu sonucuna varıyoruz" ifadelerini kullandı. Trump'ın 'Bu tam bir yok oluş' sözünü hatırlatan Leavitt, bu bilginin yalnızca ABD istihbaratı tarafından değil, aynı zamanda İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail istihbaratı ve Birleşmiş Milletler yetkilileri tarafından da doğrulandığını vurguladı.

Leavitt, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Beyaz Saray'da Trump ile görüşmek istediğini söyledi. Leavitt, "Başbakan Netanyahu, Beyaz Saray'a gelerek Başkan Trump ile görüşmek ve Washington'a ziyaret gerçekleştirmek istediğini ifade etti" dedi. Trump'ın bu ziyarete açık olduğunu belirten Leavitt, ancak görüşme için henüz bir tarihin belirlenmediğini ekledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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