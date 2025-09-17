Netanyahu, Trump ile Beyaz Saray'da Görüşecek

Haberler

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın 29 Eylül'de Beyaz Saray'da kendisiyle görüşmeye davet ettiğini duyurdu.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini 29 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşmeye davet ettiğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ekonomiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşeceğini duyurdu. Netanyahu, Trump'ın davetinin dün yapılan bir telefon görüşmesi sırasında geldiğini belirterek, Trump'ın kendisini 29 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşmeye davet ettiğini bildirdi.

Öte yandan Trump, göreve gelmesinden bu yana Netanyahu ile 4'üncü kez yüz yüze görüşmüş olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
500
