Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant'ı Görevden Almaya Hazırlanıyor

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden almayı düşündüğü ifade edildi.

İsrail medyasından The Jerusalem Post'un haberinde, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Savunma Bakanı Gallant'ı görevden almayı planladığı öne sürüldü. İsrail İş Forumu'nun, Netanyahu'ya 'küçük politikalarla uğraşmayı bırakması' çağrısında bulunduğu ifade edildi. İsrail İş Forumu'nun çok sayıda özel sektör çalışanı istihdam eden İsrail'in en büyük şirketlerinin 200 yöneticisinden oluştuğu bilgisi paylaşıldı.