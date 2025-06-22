Netanyahu: Saldırılar Hedeflere Ulaşana Kadar Sürecek

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, hedeflerine ulaşana kadar saldırıları bitirmeyeceklerini söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına ve ABD'nin İran nükleer tesislerini doğrudan hedef almasına ilişkin değerlendirmede bulundu. ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarını öven Netanyahu, ABD ordusunun büyük bir iş yaptığını söyleyerek, "Büyük liderimiz Trump'a şapkamızı çıkarmalıyız. Fordo'ya büyük zarar verdiler. Bir yıpratma savaşına sürüklenmeyeceğiz ancak tüm hedeflerimizi gerçekleştirmeden bu tarihi operasyonu sonlandırmayacağız" ifadelerini kullandı.

İran'daki hedeflerine ulaşırlarsa saldırıları sürdürmeyeceklerini kaydeden Netanyahu, saldırıları gerekenden erken sonlandırmayacaklarını bildirdi. Netanyahu, 'görevi tamamlamaya çok yakın olduklarını ve hedeflere ulaşmaya odaklandıklarını' savundu.