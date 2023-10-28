İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların devam edeceğini belirterek, 'Operasyon uzun ve zorlu olacak. Biz buna hazırız' dedi.

- Netanyahu: "Operasyon uzun ve zorlu olacak"

TEL AVİV - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların devam edeceğini belirterek, "Operasyon uzun ve zorlu olacak. Biz buna hazırız" dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 22'nci gününde devam ediyor. İsrail Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bombardımanını yoğunlaştırırken, gözler bölgeye düzenlenmesi planlanan kara harekatına çevrildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu akşam saatlerinde düzenlediği basın toplantısında dün gece yoğunlaşan hava saldırılarının ardından operasyonun ikinci aşamasının başladığını söyledi. İsrail'in hedefinin açık olduğunu belirten Netanyahu, "Hedefimiz, Hamas'ın askeri ve idari birliklerini yok etmek ve rehineleri evlerine geri getirmektir" ifadelerini kullandı.

Kara harekatını başlatma kararının savaş kabinesi ve güvenlik kabinesi tarafından oybirliğiyle alındığını vurgulayan Netanyahu, "Komutanlarımız ve askerlerimiz İsraillilerin arkalarında olduğunu biliyorlar" şeklinde konuştu.

Amalekliler ve İsrailoğulları arasında olan olayları hatırlatarak İncil'den alıntı yapan Netanyahu, "Hatırlıyoruz ve savaşıyoruz. Tek amacımız Hamas'ı mağlup etmek ve topraklarımızda varlığımızı sağlamak" ifadelerini kullandı.

İsrail'in tüm insanlık için mücadele ettiğini belirten Netanyahu, "Batıdaki ve Arap dünyasındaki müttefiklerimiz biliyorlar ki eğer kazanamazsak, sıradaki onlar olacak" dedi.

Netanyahu, ABD, İngiltere, İtalya, Almanya, Hollanda, Yunanistan ve diğer ülkelerin liderlerinin ziyaretlerine değinerek, "Açık bir mesaj getirdiler. Sizi destekliyoruz ve zaferinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, Gazze Şeridi'ndeki operasyonların uzun ve zorlu olacağını belirterek, "İlk aşama, Kara Kuvvetlerimizin güvenli bir şekilde içeri girmesine yardımcı olmak için büyük bir hava harekatı düzenlemek" dedi. "Kazanacak olan biziz" ifadelerini kullanan Netanyahu, "Henüz yolun başındayız" açıklamasını yaptı.