Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü gizli belgelerin sızdırılması soruşturmasında gözaltına alındı

İsrail Başbakan Binyamin Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Tzachi Braverman, hassas gizli belgelerin yabancı medyaya sızdırılmasına ilişkin yürütülen soruşturmayı engelleme şüphesiyle "Lahav 433 birimi" tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

"İSRAİL FBI'I" ŞEKLİNDE ANILIYOR

Kanal 12 televizyonu polisin Braverman'ın gözaltına alınmadan önce evinde arama yaptığını, soruşturmanın "soruşturmayı engelleme ve güveni kötüye kullanma" suçlamaları kapsamında yürütüldüğünü aktardı. Lahav 433, ciddi suçlar ve yolsuzluk dosyalarında uzmanlaşmış İsrail polis birimi olarak biliniyor ve kamuoyunda sıklıkla "İsrail FBI'ı" şeklinde anılıyor.

Tzachi Braverman

NETANYAHU'NUN ESKİ SÖZCÜSÜ DE İFADEYE ÇAĞRILDI

Soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan Netanyahu'nun eski sözcüsü Eli Feldstein da yeniden ifade vermeye çağrıldı. Kanal 12'nin haberine göre Braverman ile Feldstein arasında yüzleştirme yapılması bekleniyor. Feldstein, 24 Aralık'ta KAN'a verdiği röportajda, Braverman'ın kendisini Gazze saldırıları sırasında gece geç saatlerde gizli bir toplantıya çağırdığını ve Başbakanlık Ofisi aleyhine yürütülen bir güvenlik soruşturmasını engellemek için kendisine bir anlaşma teklif ettiğini ileri sürmüştü. Braverman, Netanyahu'nun ofisinde hassas dosyaların yönetiminden sorumlu, merkezi ve etkili bir isim olarak biliniyor.

Eli Feldstein

GİZLİ BİR BELGEYİ ALMAN BASININA SIZDIRMA GİRİŞİMİNDE BULUNDU

Soruşturma dosyasına göre Feldstein, 2024 yılında Gazze Şeridi'ndeki esir takası müzakereleri sırasında düzenlenen gösterilere karşı kamuoyunu etkilemek amacıyla gizli bir belgeyi Alman gazetesi Bild'e sızdırma girişiminde bulundu. Feldstein, söz konusu gösterilerin müzakerelere zarar verdiğini ve Hamas'ı güçlendirdiğini savunmuştu.