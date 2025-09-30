Netanyahu'nun Gazze Barış Planı'na Tepkiler Büyüyor

(ANKARA)- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı 20 maddelik "Gazze Barış Planı"nı kabul etmesinin ardından, Netanyahu'ya kabinesinden aşırı sağcı bakandan tepki geldi.

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Söyleyecek çok şeyim var. Ancak şimdiden söylenebilecek bir şey var ve sevincinize gölge düşürdüğüm ve gerçekliğe ayık bakışım için şimdiden özür dilerim. 7 Ekim'den ve aslanlar gibi bir ulusun iki yıllık adanmışlığı, kahramanlığı ve fedakarlığından sonra, tüm arenalarda, Tanrı'nın yardımıyla acı bedeller ve dramatik başarılardan sonra, güvenliğimizi yabancılara emanet etme ve eski zihniyete geri dönmek; sahadaki somut başarıları siyasi yanılsamalarla takas etmek ve diplomatik bir kucaklamaya ve gösterişli törenlere teslim olmak; 'iki devlet', 'Filistinlileri Filistinliler yönetecek' gibi diplomatik saçmalıklara, Mısır ve Ürdün tarafından eğitilmiş bir Filistin polis gücünün kurulmasına ve çatışma söyleminde Katar'ın merkezi bir oyuncu olmasına... Tüm bu karmaşa tam bir 'eski moda' ve Oslo konseptine bir geri dönüş. Oslo'nun prangalarından nihayet kurtulmak için kaçırılmış tarihi bir fırsat var. Yankı uyandıran bir diplomatik fiyasko, gözlerimizi kapamak ve 7 Ekim'in tüm derslerine sırt çevirmektir. ve benim tahminimce, sonu yine gözyaşıyla bitecek. Çocuklarımız yeniden Gazze'de savaşmak zorunda kalacak. Einstein'ın tam bir ahmaklık olarak tanımladığı şey de budur.

'Aynı eylemi tekrar tekrar yapıp farklı bir sonuç beklemek.' Uluslararası baskı, yıkıcı rehine kampanyası, Başbakan Netanyahu'nun başlangıçta Gazze'yi fethetme ve Trump'ın orijinal planını benimseme konusundaki isteksizliği, ordunun ayak sürmesi ve askeri liderliği istediğimiz yere getirmedeki başarısızlık, sarsılan koalisyon ve iki yıllık savaşın ardından gelen doğal yorgunluk karşısında ortaya çıkan gerçeklik göz önüne alındığında, başka seçenek yok mu ve şu anda elde edilebilecek maksimum sonuç bu mu? Bunlar iyi sorular. İstişare edeceğiz, düşüneceğiz ve Tanrı'nın izni ile karar vereceğiz. Ancak dünden beri süren kutlamalar, tek kelime ile absürt."

"Katar, terörü destekleyen bir devlettir"

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ise Katar'dan özür dilenmesine tepki gösterdi. Ben Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Düşman devlet Katar'da, 7 Ekim katliamının planlayıcıları olan Hamas liderlerine yönelik saldırı; önemli, adil ve son derece ahlaki bir saldırıydı. Gerçekleşmesi çok iyi oldu. İnsanlarımıza zarar vermek için canavarlar gönderenler, dünyada güvende olacakları hiçbir yer olmadığını bilmelidir. Artık dünyaya gerçeği söyleme zamanı gelmiştir: Katar, terörü destekleyen, terörü finanse eden ve terörü kışkırtan bir devlettir. Hiçbir para, ellerindeki terörü temizleyemeyecektir" ifadelerini kullandı.