Netanyahu'nun Duruşmaları Ertelendi

Netanyahu'nun Duruşmaları Ertelendi
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İsrail mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun haftaya görülecek yolsuzluk davası duruşmalarını ABD'ye yapacağı ziyaret sebebiyle erteledi.

İSRAİL mahkemesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun önümüzdeki hafta görülecek duruşmalarını ertelediğini duyurdu.

Kudüs Bölge Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun önümüzdeki hafta görülecek yolsuzluk davası duruşmalarının ABD'ye yapacağı ziyaret sebebiyle ertelenmesini kabul etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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