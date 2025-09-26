Netanyahu'nun BM Konuşmasına Protesto: Diplomatlardan Salon Terki

(ANKARA)- İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda konuşma yapmak için kürsüye çıktığı anda çok sayıda diplomat alkışlar eşliğinde salonu terk etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BM Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta büyük çaplı protestolar ile karşılandı.

Netanyahu, BM Genel Kurulu'nda konuşmak için kürsüye çıktığı anda çok sayıda diplomat alkışlarla salone terk etti. Netenyahu, neredeyse boş salona konuştu. Protesto sırasında bir süre sessizce bekleyen Netanyahu'yu ABD heyetinin alkışladığı görüldü.

Brezilya heyeti, kefiye ile geldi

Salondaki Brezilya diplomatlarının geleneksel Filistin kefiyesi ile geldiği görüldü. Brezilya heyeti, Netenyahu kürsüye çıkar çıkmaz alkışlarla protesto etti.

ABD yönetiminin vize vermediği Filistin Yönetimi, BM üyesi ülkelerin liderlerine mektup göndererek, Netanyahu'yu "savaş suçlusu" olarak nitelemiş ve konuşması sırasında salonu terk etmeleri yönünde çağrıda bulunmuştu. Filistin yönetimi, Netanyahu'nun "soykırım suçlusu" olarak yargılanmasını talep ediyor.

Geçen yıl da protesto edilmişti

BM Genel Kurulu'nun geçen yıl yapılan toplantısında da Binyamin Netanyahu konuşma yapacağı esnada benzer bir protesto ile karşılaşmış, yine çok sayıda diplomat salonu terk etmişti.