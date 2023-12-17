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Netanyahu: İsrail, zafere ulaşana kadar devam edecek

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, uluslararası baskılara rağmen İsrail'in zafere ulaşana kadar devam edeceğini açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün gece düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in 'zafere' ulaşana kadar durmayacağını, uluslararası baskılara rağmen devam etmeleri gerektiğini söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu düzenlediği basın toplantısında şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası baskılara ve ölen evlatlarımızın bize ödettiği dayanılmaz maliyete rağmen, zafere kadar devam etmemiz gereken bir varoluş savaşındayız. Askerlerimizin, her birinin hayatını korumak için her şeyi yapıyoruz ve yapacağız ve onların zarar görmemesi için tüm imkanları kullanacağız. Savaş alanında mücadele eden herkes zafer ile felaket arasındaki mesafenin kıl payı olduğunu bilir. Bu muazzam acıdan dersler çıkarıp bunları uygulayacağız ve tüm rehinelerimizin güvenli bir şekilde evlerine dönmeleri için askeri ve diplomatik çabalarımızdan vazgeçmeyeceğiz. Sadece devam eden askeri baskı tüm rehinelerimizin serbest bırakılmasını sağlayacaktır. Müzakere ekibine verdiğim direktif bu baskıya dayanmaktadır ve bu baskı olmazsa, elimizde hiçbir şey kalmayacak. Rehinelerimizin iadesi, IDF'ye mühimmat sağlanması, BM nezdinde çatışmaların durdurulmasına yönelik girişimlerin engellenmesi ve diğer konularda ABD'nin İsrail'e verdiği desteği takdirle karşılıyorum. Zafer zaman alacak olsa da büyük acılara, yüreklerimizi parçalayan yaslara ve uluslararası baskılara rağmen sonuna kadar devam etmeye kararlıyız. Sonuna kadar devam edeceğiz. Zafere ulaşana kadar hiçbir şey bizi durduramayacak."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Benjamin Netanyahu İsrail Haberler

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