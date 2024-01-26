Netanyahu: İsrail'in kendini savunma hakkı vardır

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Uluslararası Adalet Divanı'nın bugün kararıyla ilgili "Her ülke gibi İsrail'in kendini savunma hakkı vardır" diyerek İsrail'in kendisini savunmaya devam edeceğini belirtti.

Netanyahu, İsrail'in kendisini Hamas'a karşı savunmaya devam edeceğini belirterek açıklamalarında şu ifadeleri kullandı;

"İsrail'in uluslararası hukuka bağlılığı sarsılmazdır. Ülkemizi ve halkımızı savunmaya devam etme yönündeki kutsal bağlılığımız da aynı derecede sarsılmazdır. Her ülke gibi İsrail'in kendini savunma hakkı vardır."

"İsrail'e yöneltilen soykırım suçlaması yalnızca yanlış değil, aynı zamanda çirkindir ve her yerdeki saygın insanlar bunu reddetmelidir."

"Vatanımızı ve milletimizi savunmak için gereğini yapmaya devam edeceğiz."