Üye Girişi
Haberler

Netanyahu, İsrail askerlerinin aileleriyle bir araya geldi

Güncelleme:
Abone Ol

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaşta öldürülen İsrail askerlerinin aileleriyle bir araya geldi ve İsrail'in tüm hedefleri tamamlanana kadar savaşı durdurmayacağını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, savaşta öldürülen İsrail askerlerinin aileleriyle bir araya geldi. Netanyahu ailelere İsrail'in tüm hedefleri tamamlanana kadar savaşı durdurmayacağını söyledi.

İsrail Başbakanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Başbakan Binyamin Netanyahu, Kahramanlık Forumu'ndan yaslı ailelerin temsilcileriyle bir araya geldi. Başbakan, onlara oğullarının boşuna ölmediğini söyledi. Ailelerin temsilcileri savaşın askerlerimizin hayatları korunarak yürütülmesini talep etti. Başbakan Netanyahu forum temsilcilerine İsrail'in tüm hedefleri tamamlanana kadar, yani zafere kadar savaşı durdurmayacağını söyledi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Benjamin Netanyahu İsrail Politika Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi kanalda? Fenerbahçe Galatasaray hakemi kim? SON DAKİKA 22 ARALIK AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU? Hatay'da en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Twitter çöktü mü? Twitter neden açılmıyor, sorun mu var? 1 ARALIK TWİTTER (X) AÇILMIYOR! Kung Fu Panda 4 ne zaman çıkacak? Kung Fu Panda 4 fragmanı! Kung Fu 4 vizyon tarihi ne? Yeşilay Kilis Şube Başkanı Ahmet Zorlu kimdir? Ahmet Zorlu kaç yaşında ve nereli? FACEBOOK CUMA MESAJLARI: Ayetli, resimli, kısa Cuma mesajları! 31 Aralık resmi tatil mi? 31 Aralık yarım gün mü? 2.Sayfa konuğu Özlem Savaş kimdir? Özlem Savaş gençliği! Özlem Savaş kaç yaşında, nereli? İstanbul Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Cuma selası ne zaman okunacak? 22 Aralık Cuma İstanbul cuma namaz saati! Dilara Sümbül kimdir, kaç yaşında ve nereli? Dilara Sümbül'ün hastalığı nedir, neden hastaneye kaldırıldı? Murat Güloğlu evli mi? Murat Güloğlu eşi, sevgilisi kim? Asgari ücret 3.toplantısı ne zaman, saat kaçta? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Güncel Akaryakıt Fiyatları 22 Aralık 2023 | Mazot fiyatları kaç lira oldu? Benzin, motorin, LPG ne kadar, kaç TL oldu? Alper Taşdelen kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Alper Taşdelen kaç yaşında, nereli? Alper Taşdelen biyografisi! Okulların kapanmasına kaç gün var? SAYAÇ 22 ARALIK | Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title