Netanyahu: İran'ın Füze Üretim Kapasitesini Yok Etmek İçin Harekete Geçtik

Netanyahu: İran'ın Füze Üretim Kapasitesini Yok Etmek İçin Harekete Geçtik
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın füze üretim kapasitesini kabul edilemez bulduğunu belirterek, bu kapasiteyi yok etmek için askeri operasyonlar gerçekleştirdiklerini açıkladı. İran'ın nükleer ve füze tehditleri hakkında da uyarılarda bulundu.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın 20 bin füze üretim kapasitesi kurmasına izin veremeyeceklerini söyleyerek, "Bu yüzden üretim kapasitelerini yok etmek için harekete geçtik" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Başbakanlık Ofisi'nin yayımladığı video mesajında, İsraillilere ordunun talimatlarına uyma çağrısında bulundu. İran'ın İsrail'i yok etmek için iki tehdide sahip olduğunu savunan Netanyahu, bunların nükleer silahlar ve füzeler olduğunu belirtti. Netanyahu, İran'ın nükleer silah üretimine çok yaklaştığını öne sürerek, İsrail'in saldırılarının bu konuda başarısız olduğu iddialarına karşı, "Natanz'ı imha ettik. Zenginleştirme tesisine ağır bir darbe vurduk ve gerekirse daha fazlasını yapacağız" dedi.

İran'ın tesislerini ve nükleer bilim insanlarını hedef aldıklarını belirten Netanyahu, bu adımların İran'ı uranyum zenginleştirme sürecinde geriye götüreceğini söyledi. İkinci tehdit olarak gördüğü İran füzelerinin zararının önceki gece ortaya çıktığını ifade eden Netanyahu, İran'ın füzelerini ve üretim kapasitesini ortadan kaldırmak için harekete geçtiklerini bildirdi.

Netanyahu, "İran'ın 20 bin füze üretim kapasitesi kurmasına izin veremeyiz, bu yüzden üretim kapasitelerini yok etmek için harekete geçtik ve İsrail ordusu şu anda bunu gerçekleştiriyor" diye konuştu.

Netanyahu, "Tahran'a giden yolu açtık. Çok yakında İsrail jetleri Tahran semalarında uçacak. İran rejimine ait her hedef vurulacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas! İran Cumhurbaşkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kritik temas!
İsrail ordusu: İran'ın misilleme saldırıları bu akşam da devam edecek

Tel Aviv halkına bu gece de uyku yok! Alarm durumuna geçildi
İsrail, İran'ın en büyük doğalgaz sahası Güney Pars'a saldırı düzenledi

İsrail'den İran'ın 'kalbine' saldırı! Doğal gaz sahasını vurdu
İsrail, İran'a yönelik saldırıların gerekçesini dünyaya duyurdu

İran'ın planı gözlerini korkutmuş! İsrail'in saldırı nedeni belli oldu
İsrail-İran çatışmasında Putin'den arabuluculuk teklifi

İsrail-İran çatışmasında Putin'den ezber bozan hamle
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlere sopayla işkence eden kişi, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı

Gençlere sopayla işkence etti, tek cümlelik savunmayla serbest kaldı
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
İran'da Mossad avı! 5 ajan yakalandı

İran'da Mossad avı! Ajanlar kıskıvrak yakalandı
Galatasaray'dan flaş Skriniar hamlesi

Galatasaray'dan flaş Skriniar hamlesi
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı sahnede korkuttu
Çatışmalar şiddetleniyor! İşte İran - İsrail savaşına dair en kötü senaryolar

İşte sınırımızdaki İran-İsrail savaşına dair en kötü senaryolar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.