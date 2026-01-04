Netanyahu: "İran Halkının Kaderini Eline Alabileceği Bir Andayız"

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in "İran halkının mücadelesiyle özdeşleştiğini" belirterek, Tahran'daki rejim karşıtı protestolara destek verdi. Netanyahu ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump ile bir süre önce yaptığı görüşmede İran konusunu "kapsamlı şekilde ele aldıklarını" aktardı.

Düzenlenen haftalık kabine toplantısının açılışında konuşan Netanyahu, "İran halkının kaderini kendi ellerine aldığı bir anda olmamız oldukça muhtemeldir" değerlendirmesinde bulundu. Netanyahu, "İsrail hükümeti, devleti ve şahsi politikalarım özgürlük ve adalet arayışındaki İran halkının mücadelesiyle örtüşmektedir" ifadelerini kullandı.

Florida'da ABD Başkanı Donald Trump ile 29 Aralık günü yaptığı görüşmeye de değinen Netanyahu, İran konusunun "kapsamlı bir şekilde ele alındığını" aktardı. Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Trump ile görüşmesine ilişkin "Bir yandan sıfır uranyum zenginleştirme, diğer yandan 400 kilogram zenginleştirilmiş materyalin İran'dan çıkarılması ve tesislerin sıkı ve gerçek bir denetime tabi tutulması konusundaki ortak tavrımızı yineledik" diye konuştu.

Trump ile Gazze'deki durumu da görüştüklerini belirten Netanyahu, ABD Başkanı'nın Hamas'ın silahsızlandırılması konusunda "net bir tavır sergilediğini" vurguladı. Netanyahu, "Başka bir seçenek yok. Bu, Trump'ın 20 maddelik planının uygulanması için gerekli ve temel bir şarttır" dedi.

Netanyahu, Venezuela saldırısına desteğini açıkladı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasına ve alıkoymasına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Washington'ın bu hamlesini "kararlı bir eylem" olarak nitelendiren ve tam destek verdiklerini açıklayan Netanyahu, operasyonun "dünyanın o bölgesine özgürlük ve adaleti geri getireceğini" iddia etti.