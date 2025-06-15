Netanyahu: İran'da Rejim Değişikliği Olasılığı

Netanyahu: İran'da Rejim Değişikliği Olasılığı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'daki çatışmaların rejim değişikliği ile sonuçlanabileceğini belirtti ve ABD'nin saldırılardan haberdar olduğunu kaydetti.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, çatışmaların İran'da rejim değişikliği ile sonuçlanabileceğini belirtti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırılarla ilgili ABD ve Başkan Donald Trump'ın saldırılar önceden bilgilendirildiğini kaydederek, "İran Devrim Muhafızları İstihbarat Şefi ve yardımcısını öldürdük. Amerikan pilotları, İsrail'e ilerleyen insansız hava araçlarını düşürüyor" dedi.

Netanyahu, İran'ın Natanz'daki nükleer tesisinin ana binasını imha ettiklerini de söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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