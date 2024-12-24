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Netanyahu: Husilerin Altyapısını Yok Etme Talimatı Verdik

Netanyahu: Husilerin Altyapısını Yok Etme Talimatı Verdik
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Husilerin gerçekleştirdiği füze saldırısının ardından Husilerin altyapısını yok etme emri verdi. Netanyahu, ilımlı Arap ülkeleri ile İbrahim Anlaşmalarını genişletmeyi planladıklarını açıkladı.

(ANKARA) - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçen hafta İsrail'e füze saldırısı gerçekleştiren Husilerin altyapısını yok etme emri verdiğini söyledi. Netanyahu ayrıca, "Ilımlı Arap ülkeleri İsrail'i bölgesel bir güç ve potansiyel bir müttefik olarak görüyor. Bu fırsatı sonuna kadar değerlendirmeyi düşünüyorum. Amerikalı dostlarımızla birlikte İbrahim Anlaşmalarını genişletmeyi ve böylece Orta Doğu'nun çehresini daha da dramatik bir şekilde değiştirmeyi planlıyorum" dedi.

Yemen merkezli Husilerin geçen hafta İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirmesinin ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail parlamentosuna hitaben yaptığı konuşmada, "İsrail Savunma Kuvvetlerimize (IDF), Husilerin altyapısını yok etmeleri talimatını verdim çünkü bize zarar vermeye çalışan herkes tam güçle vurulacaktır. Zaman alsa bile, güç ve ustalıkla kötülüğün güçlerini ezmeye devam edeceğiz" dedi.

Netanyahu, İsrail'in birçok cephede askeri açıdan büyük başarılar elde ettiğini söylerken, İsrail'in bölgesel bir güç olarak duruşunu sağlamlaştırdığını ve İbrahim Anlaşmalarını, İsrail'in müttefiki ABD ile birlikte genişletmeyi planladığını belirtti. Gazze'deki savaşın Arap ülkeleriyle yeni barış anlaşmaları imzalama fırsatları sunduğunu dile getirdi.

Netanyahu, Donald Trump'ın ABD başkanlığındaki ilk döneminde İsrail ile bazı Arap devletleri arasındaki bağları normalleştiren anlaşmalara atıfta bulunarak, "Ilımlı Arap ülkeleri İsrail'i bölgesel bir güç ve potansiyel bir müttefik olarak görüyor. Bu fırsatı sonuna kadar değerlendirmeyi düşünüyorum. Amerikalı dostlarımızla birlikte İbrahim Anlaşmalarını genişletmeyi ve böylece Orta Doğu'nun çehresini daha da dramatik bir şekilde değiştirmeyi planlıyorum" dedi. Netanyahu, İsrail ekonomisinin güçlü olduğunu ve yabancı yatırımcıları yatırım yapmaya teşvik ettiğini de belirtti.

Katz: "Haniye, Sinvar ve Nasrallah'a yaptığımız gibi, bunu Husilere de yapacağız"

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, bir etkinlikte konuşma yaparken, İsrail'in Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'ye suikast düzenlediğini ilk kez açıkça kabul etti ve Husilere de "şiddetli bir darbe" indirileceği mesajını verdi. Katz, İsrail'in "Şer eksenine ağır bir darbe indirdiğini ve aynı zamanda ayakta kalan son örgüt olan Yemen'deki Husi terör örgütüne de ağır bir darbe indireceklerini" vurguladı. Katz, ayrıca şunları da söyledi:

"Husi terör örgütü İsrail'e füze fırlatırken sözlerimin başında onlara net bir mesaj vermek istiyorum: Hamas'ı yendik, Hizbullah'ı yendik, İran'ın savunma sistemlerini kör ettik, üretim sistemlerine zarar verdik. Suriye'de Beşar Esad rejimini devirdik. İsrail, Husilerin, stratejik altyapısına zarar vereceğini ve biz de onların liderlerinin kafasını keseceğimizi, tıpkı Tahran, Gazze ve Lübnan'da Haniye, Sinvar ve Nasrallah'a yaptığımız gibi, bunu Yemen'in Hudeyde ve Sana'da da yapacağız."

CENTCOM, Yemen saldırısına hazırlıklarını duyurdu

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), dün Basra Körfezi bölgesindeki kuvvetlerinin Yemen'e saldırmaya hazırlandığı görüntüleri yayınladı. CENTCOM, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "USS Harry S. Truman (CVN 75) gemisindeki denizciler, Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik saldırılar için talimat hazırlıyor" ifadelerini kullandı. Paylaşımda, geminin şu anda Orta Doğu'da bulunduğu ve CENTCOM'un sorumluluk alanında olduğu belirtildi.

CENTCOM, 21 Aralık Cumartesi günü Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlenen hava saldırısının sorumluluğunu üstlenen bir bildiri yayınlamıştı. Bildiride, saldırıların Kızıldeniz'deki savaş gemilerine karşı Husi operasyonlarını durdurmayı ve azaltmayı amaçladığı ifade edildi.

Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi üyesi Muhammed Ali el-Husi, ABD'nin Yemen'e yönelik saldırılarının, "mazlum Gazze halkına verilen desteğin kesilmesine yol açmayacağını" vurguladı.

Bu arada Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri kendilerine bağlı televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Askalan ve Yafa kentlerine "Yafa" türü iki insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini iddia etti. Seri, Filistin direnişine destek amacıyla İsrail'e yönelik saldırılarını durdurmayacaklarını ve Gazze'ye saldırılar durana ve abluka kalkana dek saldırıların devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: ANKA / Dünya
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