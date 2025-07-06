Netanyahu, Hamas ile Ateşkes Müzakereleri İçin Doha'ya Heyet Gönderiyor

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Hamas ile ateşkes müzakereleri için Doha'ya heyet gönderme kararı aldığı bildirildi.

İsrail basınında yer alan haberlerde, Binyamin Netanyahu'nun Hamas ile ateşkes müzakereleri için Katar'ın başkenti Doha'ya heyet gönderme kararı aldığı belirtildi. İsrail heyetinin bugün Doha'ya gitmek üzere yola çıkabileceği kaydedildi. Netanyahu'nun ise yarın Washington'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi bekleniyor.