Netanyahu: Hamas Ateşkes Anlaşmasını İhlal Etti

Netanyahu: Hamas Ateşkes Anlaşmasını İhlal Etti
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını ihlal ettiğini iddia ederek Gazze'de 153 ton bomba ile hedeflerini vurduklarını açıkladı. Netanyahu, hükümetinin Hamas'a karşı sert önlemler alarak caydırıcılık sağladığını vurguladı.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın ateşkes anlaşmasını pazar günü ihlal ettiğini öne sürerek, Gazze'de düzinelerce hedefi 153 ton bomba ile vurduklarını söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ülkenin meclisi Knesset'in açılış oturumunda yaptığı konuşmada, "Benim liderliğim altındaki hükümet, Hamas'ın taleplerinin hiçbirini kabul etmedi. Başımızdaki varoluşsal tehdidi ortadan kaldırdık ve İran eksenine darbeler indirdik. İsrail'in caydırıcılık gücünü artırdık, hayatta olan rehinelerimizi geri getirdik ve hala orada bulunan ölen rehineleri de geri getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Hamas'ın ateşkes anlaşmasını önceki gün açıkça ihlal ettiği iddia eden Netanyahu, "Hamas, gücümüzü hemen hissetti. Gazze'de düzinelerce hedefi 153 ton bomba ile vurduk. Ateşkes, Hamas'ın bizi tehdit etmesi için bir izin belgesi değildir. Bize karşı saldırganlık, çok ağır bir bedel ödetilecektir. ABD Başkanı Donald Trump ile kararlaştırdığımız sürecin sonunda, Hamas'ın askeri ve siyasi gücü ortadan kaldırılacaktır" açıklamasında bulundu..

GAZZE'DEKİ 1 İSRAİLLİ ESİRİN CESEDİ DAHA KIZILHAÇ'A TESLİM EDİLDİ

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında, dün enkazdan çıkarıldığı belirtilen 1 İsrailli esirin cesedini daha Uluslararası Kızılhaç Örgütü heyetine teslim etti.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Kızılhaç'ın cesedin bulunduğu tabutu teslim aldığı belirtildi. Açıklamada, "Ölen esirin tabutu, ordu birlikleri tarafından eşlik edilerek kısa bir süre önce İsrail sınırını geçti ve kimlik tespit işlemlerinin yapılacağı Ulusal Adli Tıp Enstitüsü'ne götürülüyor" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
