Netanyahu: Hamaney'i hedef almak çatışmayı sona erdirir

Netanyahu: Hamaney'i hedef almak çatışmayı sona erdirir
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e yönelik suikast iddialarına karşı açıklamalarda bulundu ve bunun çatışmayı tırmandırmayacağını, aksine sona erdireceğini belirtti.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, "Hamaney'i hedef almak çatışmayı artırmaz aksine sona erdirir" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD basınına İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'e suikast iddiası konusunda değerlendirmede bulundu. Netanyahu, ABD Başkan Donald Trump'ın "İran liderine suikast planını, çatışmayı tırmandıracağı endişesiyle reddettiği" yönündeki haberlerin sorulması üzerine, "Bu, çatışmayı tırmandırmayacak, çatışmayı sona erdirecek" yanıtını verdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hamaney'i hedef alıp almayacakları sorusunu ise "İsrail yapması gereken şeyi yapıyor" diye cevapladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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