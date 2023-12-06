Netanyahu: Gazze'nin askerden arındırılması İsrail'in sorumluluğunda

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'nin askerden arındırılması gerektiğini ve bunun sadece İsrail'in sorumluluğunda olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün gece düzenlediği basın toplantısında, Gazze'nin 'askerden arındırılması' gerektiğini, bunu sadece kendilerinin yapabileceğini ve hiçbir uluslararası gücün bundan sorumlu olamayacağını söyledi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, dün gece düzenlediği basın toplantısında Gazze Şeridi'ndeki son duruma ilişkin gelişmeleri paylaştı. Netanyahu, Gazze'nin 'askerden arındırılması' gerektiğini belirterek, "Tüm hedeflerimize ulaşana kadar, zafere kadar savaşacağız: Tüm rehineleri geri almak, Hamas'ı ortadan kaldırmak ve Gazze'nin bir daha asla İsrail için bir tehdit oluşturmamasını sağlamak. Hamas'tan ortadan kalktıktan sonra Gazze askerden arındırılmalıdır. Gazze'nin askerden arındırılmasını sağlayabilecek tek bir güç vardır, o da İsrail Savunma Kuvvetleri'dir (IDF). Hiçbir uluslararası güç bundan sorumlu olamaz" dedi.