Netanyahu, Füze Saldırısının Gerçekleştiği Bölgeyi Ziyaret Etti
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Bat Yam kentinde gerçekleşen füze saldırısını yerinde inceledi ve İran'a yönelik sert uyarılarda bulundu.
İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Bat Yam kentinde füze saldırısının gerçekleştiği bölgeyi ziyaret ettiği bildirildi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam sahil kentinde bir konuta yönelik füze saldırısının gerçekleştiği bölgeyi ziyaret etti. Netanyahu ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "İran sivilleri, kadınları ve çocukları kasıtlı olarak öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya