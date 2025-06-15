Netanyahu, Füze Saldırısının Gerçekleştiği Bölgeyi Ziyaret Etti

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Bat Yam kentinde füze saldırısının gerçekleştiği bölgeyi ziyaret ettiği bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Tel Aviv yakınlarındaki Bat Yam sahil kentinde bir konuta yönelik füze saldırısının gerçekleştiği bölgeyi ziyaret etti. Netanyahu ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "İran sivilleri, kadınları ve çocukları kasıtlı olarak öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek" dedi.