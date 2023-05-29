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Netanyahu, Erdoğan'ı arayarak seçim zaferini kutladı

Netanyahu, Erdoğan'ı arayarak seçim zaferini kutladı

Dünya Haberleri

İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tekrar Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da değerlendirildi.

İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tekrar Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da değerlendirildi.

Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Dünya

Recep Tayyip Erdoğan İsrail Dünya Haberler

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