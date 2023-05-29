Netanyahu, Erdoğan'ı arayarak seçim zaferini kutladı

İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tekrar Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da değerlendirildi.