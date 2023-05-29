Netanyahu, Erdoğan'ı arayarak seçim zaferini kutladı
Dünya Haberleri
İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tekrar Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da değerlendirildi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı arayarak tekrar Cumhurbaşkanlığına seçilmesini kutladı. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular da değerlendirildi.
Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi?— Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023
Kaynak: AA / Ali Kemal Akan - Dünya