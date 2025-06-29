Netanyahu'dan Trump'a Teşekkür: 'Birlikte Orta Doğu'yu Yeniden Büyük Yapacağız'

Netanyahu'dan Trump'a Teşekkür: 'Birlikte Orta Doğu'yu Yeniden Büyük Yapacağız'
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a yolsuzluk davasındaki desteği için teşekkür etti ve Orta Doğu'yu yeniden güçlendirme sözü verdi.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür ederek, "Birlikte Orta Doğu'yu yeniden büyük yapacağız" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yolsuzluk davasında kendisine desteğini yineleyen ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Netanyahu, "Bir kez daha teşekkürler, Donald Trump. Birlikte Orta Doğu'yu yeniden büyük yapacağız" ifadesini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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