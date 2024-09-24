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Netanyahu'dan Lübnan Halkına Evlerini Terk Etme Çağrısı

Netanyahu'dan Lübnan Halkına Evlerini Terk Etme Çağrısı
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'daki sivillere evlerini terk etmeleri çağrısında bulunarak, Hizbullah'ın onları insan kalkanı olarak kullandığını ve tehlike altında olduklarını vurguladı.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail'in devam eden saldırıları sonrasında yaptığı açıklamada Lübnan halkından evlerini terk etmelerini istedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün bir video mesaj yayınlayarak mevcut durum hakkında değerlendirmelerde bulundu. Netanyahu, Lübnan'daki sivillerden evlerini terk etmelerini istedi. Açıklamada, "Lübnan halkına bir mesajım var: İsrail'in savaşı sizinle değil. Hizbullah ile. Çok uzun zamandır Hizbullah sizi insan kalkanı olarak kullanıyor. Oturma odalarınıza roketler ve garajınıza füzeler yerleştirdi .Bu sabahtan itibaren, IDF sizi tehlikeden uzak durmanız konusunda uyardı. Sizi bu uyarıyı ciddiye almaya çağırıyorum. Hizbullah'ın sizin ve sevdiklerinizin hayatlarını tehlikeye atmasına izin vermeyin. Hizbullah'ın Lübnan'ı tehlikeye atmasına izin vermeyin. Lütfen, şimdi tehlikenin yolundan çekilin. Operasyonumuz bittiğinde, evlerinize güvenle geri dönebilirsiniz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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