Netanyahu'dan İran Açıklaması: Saldırı Bekliyorum

Netanyahu'dan İran Açıklaması: Saldırı Bekliyorum
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın saldırılara karşılık vereceğini belirterek, 'Bize yönelik bir saldırı bekliyorum' dedi. Netanyahu, İran'ın nükleer silahlanma sürecine karşılık saldırılar düzenlediklerini ifade etti.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın saldırılara karşılık vereceğini belirterek, "Bize yönelik bir saldırı bekliyorum" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ulusa sesleniş konuşması yaptı. Netanyahu, İran'ın nükleer silahlanma yolundaki adımlarına karşılık olarak İsrail'in saldırılar düzenlediğini söyleyerek, saldırının ABD desteği ya da en azından karşı çıkmamasıyla gerçekleştirildiğini bildirdi. Netanyahu, İran'a yönelik saldırı için nisan ayını hedef aldıklarını fakat çeşitli nedenlerle bu tarihin gerçekleşmediğini dile getirdi.

İran'ın balistik füze üretim programına yönelik İsrail saldırılarından sonra Tahran'ın çok daha hızlı bir şekilde füze üretmeyi hedeflediğini vurgulayan Netanyahu, "Artık daha fazla bekleyemezdik" dedi.

Ulusa sesleniş konuşmasında, İran'ın saldırılara karşılık vereceğini de ifade eden Netanyahu, "Bize yönelik bir saldırı bekliyorum. Dalgalar halinde çok ciddi saldırılar olabilir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İran karşı saldırıya geçti! İsrail'e yüzlerce füze fırlatıldı

İran harekete geçti! Yüzlerce füze Tel Aviv'i vurdu
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı: İran'da nükleer kirlilik var

İran'da nükleer tehlike! Atom Enerjisi Ajansı'ndan açıklama geldi
İran'dan nokta atışı! Misilleme saldırısında İsrail Savunma Bakanlığı vuruldu

İran'dan nokta atışı! İsrail Savunma Bakanlığı binası vuruldu
Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...

Kimsenin anlam veremediği takas! BMW marka lüks otomobilini verip...
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: İran saldırı sonrası Netanyahu, Yunanistan'a kaçtı

Bomba iddia: Misillemeden korkan Netanyahu bakın hangi ülkeye kaçmış
Van'da İranlı turistlerden İsrail'e tepki: İntikam duygusu içindeyiz

Türkiye'deki İranlı turistlerden İsrail'in saldırılarına tepki
Galatasaray'da Sacha Boey'dan müjde var! Transferde olumlu gelişme

Bayern Münih'ten Galatasaray taraftarını sevinçten uyutmayacak haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki

Erdoğan'dan İsrail'in İran saldırısına ilk tepki
İlk kez Dünya Kupası'na katılacaklar! Cumhurbaşkanı'ndan tüm futbolculara araba hediyesi

İlk kez Dünya Kupası'na katılınca tüm futbolculara araba hediye edildi
Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti

Artık mermer yok! Dar gelirli vatandaşın mezar tercihi de değişti
En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava!

En düşük emekli maaşını 35 bin liraya çıkaracak dava!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.