Netanyahu'dan İran Açıklaması: Saldırı Bekliyorum

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın saldırılara karşılık vereceğini belirterek, "Bize yönelik bir saldırı bekliyorum" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ulusa sesleniş konuşması yaptı. Netanyahu, İran'ın nükleer silahlanma yolundaki adımlarına karşılık olarak İsrail'in saldırılar düzenlediğini söyleyerek, saldırının ABD desteği ya da en azından karşı çıkmamasıyla gerçekleştirildiğini bildirdi. Netanyahu, İran'a yönelik saldırı için nisan ayını hedef aldıklarını fakat çeşitli nedenlerle bu tarihin gerçekleşmediğini dile getirdi.

İran'ın balistik füze üretim programına yönelik İsrail saldırılarından sonra Tahran'ın çok daha hızlı bir şekilde füze üretmeyi hedeflediğini vurgulayan Netanyahu, "Artık daha fazla bekleyemezdik" dedi.

Ulusa sesleniş konuşmasında, İran'ın saldırılara karşılık vereceğini de ifade eden Netanyahu, "Bize yönelik bir saldırı bekliyorum. Dalgalar halinde çok ciddi saldırılar olabilir" diye konuştu.