Netanyahu'dan İHA Saldırısına Yanıt: 'Büyük Bir Hata'

İSRAİL Başbakanı Netanyahu, evine yapılan İHA saldırısına ilişkin açıklamasında, İranlı vekillerin suikast girişiminin 'büyük bir hata' olduğunu söyledi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, dün Kayserya'daki evinin bir İHA tarafından vurulmasının ardından açıklamada bulundu. Netanyahu, "Bugün eşime ve bana suikast düzenlemeye çalışan İran'ın vekilleri büyük bir hata yaptı" dedi.

İsrail'in savaşın tüm hedeflerine ulaşacağını belirten Netanyahu, "İsrail, gelecek nesiller boyunca kalıcı olacak şekilde bölgenin güvenlik gerçeğini değiştirmek konusunda kararlı" ifadesini kullandı.