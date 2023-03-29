Netanyahu'dan Biden'a: İsrail kararlarını dışarıdan gelen baskıya göre almaz

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi konusunda "Bu yolda devam edemezler" açıklamasına karşılık İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün "İsrail, kararlarını en iyi dostları da dahil olmak üzere dışarıdan gelen baskılara göre değil, halkının iradesiyle...

ABD Başkanı Joe Biden'ın, İsrail hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi konusunda "Bu yolda devam edemezler" açıklamasına karşılık İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün "İsrail, kararlarını en iyi dostları da dahil olmak üzere dışarıdan gelen baskılara göre değil, halkının iradesiyle alan egemen bir ülkedir" açıklamasını yaptı.

İsrail hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi çalışması sonrasında ülkede yaşanan protestoların giderek şiddetlenmesi üzerine ülke turunda olan ABD Başkanı Joe Biden bir gazetecinin sorusu üzerine "İsrail'in birçok güçlü destekçisi gibi ben de çok endişeliyim ... Bu yolda devam edemezler" açıklamasını yaptı.